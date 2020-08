ATP Rome - Le Master 1000 de Rome avancé d'une semaine

(Belga) Le Master 1000 de Rome se tiendra une semaine plus tôt que prévu, du 14 au 21 septembre, ont annoncé les organisateurs jeudi.

Le tournoi italien, disputé sur terre battue, devait débuter au Foro Italico le 11 mai avant d'être décalé au mois de septembre en raison de la pandémie de coronavirus. L'annulation de l'Open de Madrid en raison d'une recrudescence de l'épidémie en Espagne permet au tournoi romain d'avancer d'une semaine son calendrier. Il sera désormais joué après l'US Open, qui se tiendra du 31 août au 13 septembre, et avant Roland-Garros, qui commencera le 27 septembre. "Dans les prochains jours, il sera décidé si le tableau des qualifications masculines sera élargi à 64 joueurs et dans ce cas, les matchs commenceront le 11 septembre", a déclaré la Fédération italienne de tennis (FIT). Les demi-finalistes de l'US Open seront exempts du premier tour et ne joueront pas avant le 16 septembre. (Belga)