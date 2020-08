Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Willian quitte Chelsea pour s'engager avec Arsenal, ont annoncé les Gunners vendredi. Le Brésilien a signé un contrat de trois ans.

Willian, 32 ans, était arrivé à Chelsea en 2013 après six saisons au Shakhtar Donetsk et un bref passage à l'Anzhi Makhachkala. Avec les Blues, il a remporté deux titres de champion d'Angleterre, une FA Cup, une Coupe de la Ligue et une Europa League, remportée face à Arsenal en 2019. En 336 matches avec Chelsea, il a inscrit 63 buts et délivré 56 assists. International brésilien, il compte 70 sélections avec la Seleçao avec qui il a participé à la Coupe du Monde 2014 et 2018 et a remporté la Copa America en 2019. "Je suis certain que c'est un joueur qui peut faire la différence pour nous. C'est un joueur qui nous offre de la polyvalence car il peut jouer à trois voire quatre postes différents. Il a de l'expérience et a l'ambition de ramener le club dans le top", a déclaré Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, dans le communiqué.



Feyenoord a transféré à titre définitif Francesco Antonucci, 21 ans, l'international espoir belge. Le milieu, qui appartenait à l'AS Monaco depuis 2017, a signé un bail de quatre saisons, avec une option pour une année supplémentaire.

Feyenoord va prêter Antonucci à Volendam, le club de D2 pour lequel joué en prêt la saison dernière. Il a marqué onze buts en vingt matches de championnat. "En Francesco, nous voyons vraiment un excellent renfort pour l'avenir. Il a connu une très bonne année à Volendam, au cours de laquelle il a vraiment beaucoup progressé. Il pourra s'y perfectionner la saison prochaine et rejoindre ensuite Feyenoord", a déclaré Frank Arnesen, directeur technique du club rotterdamois. Avant de rejoindre Monaco en 2017, Antonucci a joué pour les jeunes de Charleroi, d'Anderlecht et de l'Ajax.



Météorique sélectionneur de l'Equateur, Jordi Cruyff, fils du légendaire Johan Cruyff, a été nommé vendredi à la tête du club chinois de Shenzhen. Cruyff, 46 ans, va succéder à l'ancien international italien Roberto Donadoni qui a quitté ses fonctions le 11 août après seulement quatre matches (trois défaites, une victoire) disputés lors de la saison 2020 de la Super League chinoise (CSL).

Le jeune attaquant sud-africain de Monaco Lyle Foster, 19 ans, a signé un contrat de cinq ans avec le Vitoria Guimaraes (1re div. portugaise), a annoncé jeudi le club de la Principauté. Arrivé à Monaco en janvier 2019 en provenance du club des Orlando Pirates en Afrique du Sud, Lyle Foster a disputé deux matches de Ligue 1 au début de la saison dernière, avant d'être immédiatement prêté au Cercle Bruges, où il a disputé 18 matches et inscrit un but la saison dernière. Selon différentes sources proches du dossier, le montant du transfert de Foster pour Guimaraes est de 1,2 million d'euros, auxquels s'ajoutent 300.000 euros de bonus.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le KV Courtrai a engagé le jeune attaquant malaisien Luqman Hakim, âgé de 18 ans, a annoncé le club de football de Jupiler Pro League. Il a signé un contrat de cinq ans. Courtrai est venu chercher Hakim dans son pays d'origine, au FA Selangor. Ce club avait déjà annoncé le transfert de l'attaquant le mois dernier. Courtrai appartient à Vincent Tan qui est originaire de Malaisie.