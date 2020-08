Lewis Hamilton (Mercedes) devant son équipier Bottas lors de la 2e séance d'essais libres

(Belga) Les pilotes Mercedes ont dominé la première journée d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, sixième manche du championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Montmelo près de Barcelone. Après Valtteri Bottas, le matin, c'est Lewis Hamilton qui a réalisé le meilleur chrono de l'après-midi au volant de sa "Flèche d'argent".

Le Britannique, sextuple champion du monde, a réalisé le temps de 1:16.883 pour boucler les 4,655 km du Circuit de Catalunya. Lors de la première séance, Bottas s'était montré un rien plus rapide (1:16.785). Il a cédé 287/1000es à Hamilton. Derrière le duo Mercedes, Max Verstappen et sa Red Bull, vainqueurs dimanche du Grand Prix du 70e anniversaire de la F1 à Silverstone, ont pris la 3e place à 821/1000es de seconde. Daniel Ricciardo (Renault) a signé le 4e temps à 985/1000es. Tous les autres pointent à plus d'une seconde. Le Français Romain Grosjean a agréablement surpris en plaçant sa Haas au 5e rang à 1.250 seconde juste devant la Ferrari de Charles Leclerc, 6e à 1.264. Celle de Sebastian Vettel n'a été classée que 12e à 1.521. Absent de deux courses précédentes à Silverstone, après avoir été infecté par le Covid-19, Sergio Perez a placé sa Racing Point en 8e position à 1.410 seconde. Une troisième séance d'essais libres est fixée samedi matin (12-13h), les qualifications samedi après-midi (15-16h) et la course dimanche à partir de 15h10. . (Belga)