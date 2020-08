Une "machine à marquer" face à un "extraterrestre": Lewandowski à la hauteur de Messi? Nos consultants se prononcent (vidéo)

Bayern-Barça, avec ou sans public, est un très grand "classique" du football international, entre deux titans qui ont l'un et l'autre déjà remporté cinq fois le trophée suprême en Europe. Leur dernier choc remonte aux demi-finales 2015: Barcelone avait éliminé Munich (3-0, 2-3).



Mais cette saison, le Bayern du buteur en série Robert Lewandowski est l'équipe la plus impressionnante du continent, alors que Barcelone doute, et se repose essentiellement sur le talent de Messi.

Depuis plusieurs heures, de nombreux médias affichent les statistiques de l'attaquant polonais et celles de la star argentine. Mais peut-on vraiment les comparer?

"Si on fait la comparaison au niveau des buts marqués, Lewandowski sort largement gagnant", estime notre consultant Georges Grüne. "Mais ce sont deux joueurs totalement différents. C’est l’efficacité d’un côté avec l’attaquant polonais, une machine à marquer, et Messi, l’extraterrestre du football, qui fait des choses que personne d’autre ne peut faire que lui. Mais on ne peut pas les comparer."

De son côté, Mbaye Leye estime qu'on ne "peut pas comparer ces deux joueurs-là. On parle d’un attaquant formidable, d’un buteur et de l’autre côté d’un extraterrestre qui est là depuis des années. Je ne préfère pas comparer Messi avec Cristiano Ronaldo ou Lewandowski. On doit juste être triste qu’il n’y ait pas de Ballon d’Or cette année car je pense que l’attaquant polonais l’aurait mérité."