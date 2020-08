Nos consultants Georges Grün et Mbaye Leye dithyrambiques au sujet de Kevin de Bruyne (vidéo)

Les consultants Georges Grün et Mbaye Leye analysent la saison de Kevin de Bruyne à Manchester City. Car selon le magazine France Football, le Diable Rouge fait partie de l'équipe-type des 1/8es de finale de cette Ligue des champions.

"Le niveau qu'il a atteint est exceptionnel", a débuté Mbaye Leye. "Chaque fois qu'il a le ballon, il y a danger. City a besoin d'un bon Kevin De Bruyne pour gagner la C1. Cet objectif, ils ne peuvent le remplir qu'avec un De Bruyne au sommet".

Justement, a-t-il atteint son maximum?

"Il a atteint le somment de son art cette année, en tout cas", a répondu Georges Grün. "Il sait tout faire, il voit avant les autres, il anticipe avant les autres, c'est un Guardiola sur le terrain, il est à la manoeuvre de tout: il accélère ou freine le jeu quand il faut. Il a également un jeu de position incroyable, très intelligent. Il a toutes les qualités. C'est un des meilleurs milieux au monde et on a de la chance qu'il soit Belge".

Est-il le meilleur joueur belge, pour le moment?

"Oui, car il est 'fit' et l'autre (Eden Hazard, ndlr) ne l'est pas", a indiqué Mbaye Leye. "On a de la chance d'avoir ces deux joueurs-là en Belgique. S'il y avait eu un Ballon d'Or cette année, il serait forcément dans le Top 3. Quand tu es attaquant et que tu joues avec un De Bruyne dans ton dos, il ne te met que des caviars".