La passe LUMINEUSE de Kevin De Bruyne (vidéo)

Discipliné et sans complexe, l'Olympique lyonnaisa parfaitement contenu les stars de Manchester City et, contre toute attente, a pris l'avantage sur un ballon mal repoussé par la défense adverse que Maxwell Cornet a enroulé au ras du poteau (24e; vidéo), soit son quatrième but en trois confrontations contre le club anglais entraîné par Pep Guardiola.

Dans cette rencontre, Kevin De Bruyne a encore eu un éclair de génie. En fin de première période, le Diable Rouge a illuminé le stade José-Alvalade de Lisbonne d'une passe de l'extérieur du pied sensationnelle pour Raheem Sterling. Malheureusement, pas d'assist pour "KDB" puisque son coéquipier n'a pas pu marquer.