WTA Prague - Mertens s'attend à un match difficile contre Halep : "Elle lit remarquablement le jeu"

Elise Mertens (WTA 23) s'est offert, samedi, la possibilité de décrocher un sixième titre sur le circuit WTA en se hissant en finale du tournoi sur terre battue de Prague grâce à une victoire 7-5, 7-6 (7/4) contre la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 69), la soeur jumelle de Karolina (WTA 3). Ce dimanche, elle retrouvera la Roumaine Simona Halep (WTA 2), tête de série N.1, qui l'a encore battue en huitième de finale à l'Australian Open en janvier.

"Ce ne sera pas évident. Halep lit remarquablement bien le jeu", a-t-elle expliqué. "Cela avait été un grand match à l'Australian Open. L'un de mes meilleurs de l'année jusqu'ici. J'avais été très agressive et cela ne s'était pas joué à grand-chose (NdlR : une défaite 6-4, 6-4). Elle est, elle aussi, en finale. Elle a donc des matches dans les jambes et sera en confiance." Elise Mertens a déjà battu Simona Halep. Et justement dans une finale, la dernière qu'elle avait disputé, au tournoi WTA sur dur de Doha, en février 2019. Elle s'était imposée 3-6, 6-4, 6-3. Sur terre battue, la Roumaine partira certes avec les faveurs des pronostics, mais la Limbourgeoise aura sa chance. "Je vais essayer de tirer les leçons de ce match à l'Australian Open, de voir ce qu'il y a moyen d'améliorer", a-t-elle poursuivi. "Halep est très forte sur terre battue. Je vais tâcher de bien récupérer, car je reste sur deux matches accrochés, et de bien me préparer demain matin. Et je sais que je devrai bien servir, car cela va m'aider. Cela dit, je me sens bien ici. J'avais beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et j'espère que je jouerai un bon match."