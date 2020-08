Tour de Lombardie - Dixième, Mathieu van der Poel s'est surpris

(Belga) Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a terminé sa série des courses italiennes par une dixième place samedi au Tour de Lombardie. Selon ses propres termes, le Néerlandais a été surpris par sa performance.

"Comme prévu, la course d'aujourd'hui s'est avérée très difficile", a reconnu van der Poel. "Je me suis surpris. Le rythme de la course était incroyablement élevé, mais je suis resté parmi les dix derniers derrière les vrais grimpeurs. Je ne m'attendais pas à cela. Mais puis-je vraiment rivaliser ici pour la victoire ? Ce sera très difficile". "Mon sentiment aujourd'hui était encore meilleur que mercredi. Je suis là où je veux être. Ce résultat est certainement un coup de pouce pour les championnats. La semaine prochaine sera plus calme pour moi, mais ici et là, je mettrai des accents dans mon entraînement pour les prochaines courses". Les objectifs à venir de van der Poel sont les courses sur route lors du championnat des Pays-Bas à Drenthe (dimanche 23 août) et du championnat d'Europe à Plouay, en France (mercredi 26 août). (Belga)