Remco Evenepoel: pourquoi cette voiture rouge ne s'est-elle pas arrêtée? (vidéo)

Le Danois Jakob Fuglsang a remporté samedi le Tour de Lombardie, la deuxième grande classique de sa carrière, mais la 114e édition de la course italienne restera surtout dans les mémoires pour la grave blessure de Remco Evenepoel.

A propos de cette terrible chute, vous êtes nombreux à nous avoir contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part d'une vidéo (voir ci-dessus). Vous vous demandez pourquoi la voiture rouge qui arrive s'arrête, un homme en sort pour enlever le vélo du prodige belge (20 ans), et s'en va comme si de rien n'était.

L'inaction de cette personne pose question. Plusieurs hypothèses se dégagent.

Aux premiers abords (la qualité des images n'est pas optimale), il pourrait s'agir d'une voiture de l'organisation. Elle n'a pas de barres de toit pour y placer des vélos - comme celles des équipes - et est de la marque Toyota (partenaire officiel du Tour de Lombardie). Si c'est le cas, dans cette voiture se trouve alors soit un directeur de course qui est le point de point de contact de l'organisation vis-à-vis des autres acteurs de la course (autorités administratives, police, signaleurs) soit un commissaire de course qui est responsable pour le déroulement sportif de la course. Impossible pour le moment de déterminer pourquoi ni l'un ni l'autre n'est parti directement s'enquérir de la forme de Remco Evenepoel.

Malgré tout, le geste de cet homme était plus que nécessaire pour déblayer la route et permettre aux autres coureurs de prendre cette descente en toute sécurité. Dans certains cas, ils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 100 km/h. Le moindre objet entravant la route peut être fatal pour les autres coureurs.

En outre, l'homme qui sort de la voiture rouge n'a peut-être tout simplement pas vu la chute d'Evenepoel. Il s'est alors retrouvé juste devant un vélo à l'abandon sans comprendre les circonstances de sa présence sur le bord de route. Dernier point, nous ne pouvons pas exclure le fait que l'individu de la voiture rouge ne se soit pas arrêté 500 mètres plus loin pour porter secours ensuite au Belge, histoire de dégager le passage en pleine descente et dans un virage.

Les heures et jours à venir devront permettre d'éclaircir les événements.

En début de soirée, l'équipe de Remco Evenepoel, Deceuninck-QuickStep, a annoncé qu'il souffrait d'une fracture du bassin et d'une contusion pulmonaire. Ces graves blessures risquent de remettre en cause sa fin de saison, notamment sa participation au Tour d'Italie (3-25 octobre). Le Giro aurait dû être le premier Grand tour de celui qui est le plus sûr espoir du cyclisme mondial.