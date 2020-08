WTA Lexington - L'Américaine Jennifer Brady enlève son premier titre WTA

(Belga) L'Américaine Jennifer Brady (WTA 49) a enlevé le premier titre WTA de sa carrière dimanche. Elle s'est imposée en finale de la première édition du tournoi de tennis WTA International de Lexington (Kentucky), joué sur ciment et doté de 202.250 dollars.

Brady, 25 ans, a dominé la Suissesse Jil Teichmann (WTA 63) 6-3 et 6-4 après 1h42 de jeu. Il s'agira d'un 3e duel entre les deux joueuses. Brady mène désormais 2-1. La Suissesse de 23 ans visait un 3e titre en carrière après ceux remportés à Prague et Palerme en 2019. Brady jouait sa première finale sur le circuit WTA après une finale dans le tournoi WTA 125K Series d'Indian Wells l'an dernier. Le tournoi de Lexington sert de préparation, avec celui de Cincinnati (délocalisé à New York du 20 au 28 août), à l'US Open qui doit se dérouler du 31 août au 13 septembre. . (Belga)