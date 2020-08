Critérium du Dauphiné - Kuss après sa victoire d'étape: "Un nouvel état d'esprit m'a donné cette chance"

(Belga) Après l'abandon du leader du général Primoz Roglic (Jumbo-Visma), son équipier Sepp Kuss a remporté la dernière étape du Critérium du Dauphiné. L'Américain a expliqué sa victoire par "un changement dans son état d'esprit"

Kuss, 25 ans, s'était montré ces derniers jours en montagne en tant que lieutenant de Roglic, qui n'a pas pris le départ dimanche après une chute samedi. "Après hier, je me suis réveillé avec un sentiment étrange", a déclaré Kuss. "Nous avons tous été choqués par ce qui est arrivé à Primoz et Steven (Kruijswijk, a également abandonné après une chute, ndlr)." "Mais un changement dans l'état d'esprit nous a donné la chance de rouler devant et d'être offensif. Ce fut l'une des journées les plus difficiles sur le vélo. J'ai vu que chacun était à sa limite. Enfin, c'était un peu un coup de poker. J'ai attendu le bon moment et je me suis lancé à toute vitesse." Kuss jouera sans doute aussi un rôle important dans le Tour de France, qui commence le 29 août. "Je me suis entraîné très dur pour cela ces derniers temps, aussi pour être prêt pour la Tour. Cela confirme que les choses vont dans la bonne direction. L'équipe est très forte. Tout le monde peut gagner. C'est un privilège de pouvoir rouler pour cette équipe et d'avoir la chance de gagner de temps en temps. Aujourd'hui était une belle journée pour moi.", a conclu Kuss. Kuss krijgt ongetwijfeld ook een belangrijke rol in de Ronde van Frankrijk, die op 29 augustus van start gaat. "Ik heb hier heel hard voor getraind de laatste tijd, ook om klaar te zijn voor de Tour. Dit is een bevestiging dat het de goede kant uitgaat. Het team is heel erg sterk. Iedereen kan winnen. Het is een voorrecht om voor deze ploeg te mogen rijden en zelf ook zo nu en dan de kans te krijgen en te pakken. Vandaag was een mooie dag voor mij." (Belga)