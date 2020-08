European Tour - Thomas Detry encore 2e derrière Sam Horfield du Celtic Classic, Thomas Pieters 3e

(Belga) Thomas Detry a encore manqué de peu son premier succès sur l'European Tour, le circuit européen de golf professionnel. Le Bruxellois de 27 ans s'est classé 2e du Celtic Classic comme il y a deux semaines à l'Hero Open de Birmingham. Et comme le 2 août, il n'a été devancé que par l'Anglais Sam Horfield, 23 ans, à l'issue des quatre tours disputés sur le parcours The Celtic Manor Resort de Newport au Pays de Galles. Thomas Pieters a complété la performance du golf belge dans ce tournoi doté de 1 million d'euros puisqu'il a terminé 3e ex aequo à trois coups à l'occasion de sa première compétition post-confinement.

Ce résultat devrait permettre à Detry de continuer à grimper au classement mondial où il figure au 92e rang. Dimanche, Detry, parti en 4e position le matin, a rendu une carte de 67, 4 sous le par grâce à quatre birdies. Au total des 72 trous, il n'a commis que deux bogeys pour un total de 268 (-16). Seul Horsfield, lui aussi auteur d'un 67 au 4e tour, l'a devancé avec un total de 266. L'Anglais enlève son 2e tournoi de l'European Tour devient le premier joueur à enlever plusieurs succès en 2020. Pieters, leader après le premier tour jeudi, était 7e dimanche matin. Il a lui aussi rendu une carte de 67 grâce à quatre birdies dans les quatre derniers trous, après un birdie et un bogey dans les quatorze précédents. Il a gagné quatre places pour échouer à trois coups (269). Nicolas Colsaerts, le 3e Belge présent au Pays de Galles, a conclu son tournoi au 63e rang sur 74. Sa dernière journée s'est ponctuée conclue sur un score de 72 (+1), traduit par quatre birdies et cinq bogeys. (Belga)