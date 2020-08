Remco Evenepoel: le manager de son équipe donne de ses nouvelles ce matin

La rédaction de RTL INFO a pris des nouvelles de Remco Evenepoel ce matin. Il est toujours hospitalisé à Côme, après sa chute dans le tour de Lombardie ce samedi. Comme l’a expliqué Patrick Lefevere, le manager général de l’équipe Deceuninck-Quick Step, le coureur subira encore des examens ce matin, avant de prendre le vol Malpensa-Anvers à 14 heures. "Il a trois fractures, le fémur, l’avant et l’arrière du bassin. C’est dû au fait qu’il a fait une chute de 10 mètres sur ses pieds. C’est une sorte d’explosion. Il ne peut pas marcher pendant 6 semaines. La saison est finie pour lui. On espère qu’il pourra aller au camp d’entraînement en décembre et travailler sur le futur", a déclaré le manager au micro d’Emma Gouaille.