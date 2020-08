Michy Batshuayi pisté par un club promu en Premier League

L'avenir de Michy Batshuayi continue de faire parler. Le Diable Rouge n'a visiblement pas d'avenir à Chelsea et serait pisté par Leeds.

Le futur club de Michy Batshuayi pourrait être un promu de Premier League. Selon le Nieuwsblad, Leeds envisagerait de recruter l'attaquant belge, littéralement barré à Chelsea. Il doit faire face à une grosse concurrence, renforcée par les arrivées de Timo Werner ou encore Hakim Ziyech. Tammy Abraham et Olivier Giroud tiennent eux aussi la corde à son poste.

Après une multitude de prêts, Batshuayi cherche un défi à long terme. Leeds serait intéressé et explore actuellement le dossier. En cas de transfert, le Diable Rouge y retrouverait un certain Marcelo Bielsa, qu'il a connu lors de son passage à Marseille.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Batshuayi apprécie la Premier League. Avec un an de contrat seulement, son prix pourrait être plus que dérisoire pour un club anglais, même chez un promu. Leeds veut construire une équipe ambitieuse et pourrait miser sur l'attaquant belge, que le coach connaît bien.