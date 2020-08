Édito: Grand respect, Monsieur Vincent Kompany

Vincent Kompany n'est donc plus un joueur de football. Au fond, tout le monde savait qu'il ne l'était plus qu'à moitié. Mais la détresse de cette annonce, elle, laisse un vide total dans mon esprit. Parce que ce départ, c'est la fin d'un mythe du football belge.

Il aurait mérité tellement mieux pour sa retraite. Vincent Kompany a tiré sa révérence à l'ombre du Parc Astrid, alors qu'il aurait dû le faire sous la lumière du stade Roi Baudouin. Parce qu'un symbole de ce niveau, ça mérite des hommages de grande classe.

Vincent Kompany, c'est bien plus qu'un joueur de football. C'est une icône, un exemple. Sur le terrain, il allie parfaitement l'intelligence et la roublardise. Il faut faire une sale faute à la 95ème minute pour gagner un titre ? Pas de soucis, appelez Vincent Kompany. Il faut inscrire un but improbable de 25 mètres pour valider un titre ? Pas de problème, il est joignable. Il faut montrer l'exemple en empêchant des coéquipiers de se faire exclure bêtement ? Il faut quelqu'un pour conseiller les jeunes ? Quelqu'un pour libérer la pression ? Pas de soucis, appelez Vincent Kompany.

Si vous avez besoin d'exemple, revoyez attentivement ce moment de bêtise de Mbappé en demi-finale de Coupe du Monde. Alors que 11 millions de Belges voulaient clairement entarter le joueur français, Kompany, lui, a retenu Witsel de faire une grosse bêtise. Regardez aussi ce but contre Manchester United, synonyme de titre. Ou ce but face à Leicester, un missile qui ferait passer les fusées de Space X pour de vulgaires Playmobil. Il est toujours là quand il faut, quand on a besoin de lui, quand, en souffrance, tu as besoin d'un ultime coup de force. Il est ton pote qui te soutien quand tu as du mal à marcher après tes soirées arrosées. Ce gars que tout le monde aime.

Les facettes sont nombreuses mais il en est une qui ressort toujours. La plus belle qui soit: l'éducation

Oui, ce paragraphe ressemble à une pub. Mais je n'y peux rien si Kompany avait des allures de Captain America pendant toute sa carrière. Un joueur au talent indiscutable et indiscuté, au sens du leadership plus aiguisé que jamais. Tout le monde l'a vu, dès son explosion à Anderlecht. Il a écrit la plus belle page de sa légende à Manchester City. L'étincelant capitaine est sans doute le plus grand joueur de l'histoire de ce club. Il a tout vécu: les titres, les déceptions, les humiliations, les remontées, le désespoir, l'espoir et la joie. Il y a inscrit son nom dans l'histoire d'un club devenu référence internationale. C'est beau, ça suscite le respect. Personne ne reste onze ans dans un club de cette stature sans avoir ce petit quelque chose en plus. Prononcez le nom de Kompany à Manchester et vous comprendrez ce qu'il en est. C'est un Dieu vivant là-bas.





Que dire de son passage en sélection ? La Belgique n'aurait, je prends les paris, jamais été aussi solide qu'aujourd'hui sans la présence de Vincent Kompany. Le joueur et leader. Son aura n'a pas de limite. Parfait dans les langues belges, très bon communicant face à la presse, précieux guide dans le vestiaire. Les facettes sont nombreuses mais il en est une qui ressort toujours. La plus belle qui soit: l'éducation.

Un exemple complet

Parce qu'avant d'être un monument de notre football, Vincent Kompany est un exemple. Et c'est peut-être son plus bel accomplissement. Il a amené avec lui de grandes valeurs humaines, mettant toujours en avant l'importance du respect et de la tolérance. Ce qu'il partageait à ses coéquipiers dépassait largement le cadre du football. C'est peut-être sa plus grande force et ça le sera sans doute dans sa future carrière de coach.

Quand il parle, tu te tais. Quand il t'appelles, tu décroches. Quand il te demandes de jouer au football, tu joues au football. Son aura est telle qu'il pourrait te convertir un champion de patin à glace en excellent joueur de football. En tant que joueur, en tant que coach, il devra encore le confirmer. Vincent Kompany, c'est le grand frère du football belge. Aux côtés du défenseur, les jeunes progressent. Ils découvrent l'humilité, la persévérance, la passion et le sens du travail.

Personne ne peut détester Vincent Kompany

Mais comme tous les grands frères, il n'est pas parfait. Lui aussi avait parfois tendance à venir ennuyer les plus jeunes avec des erreurs. Tout le monde a déjà ragé devant une erreur de Kompany. Tout le monde s'est déjà dit qu'il était fini, qu'il n'avait plus cette hargne et ce talent. Mais son armure était trop large pour que ce soit le cas. C'est fascinant, parfois déprimant pour les adversaires.

Mais au fond, tout lui est pardonné, parce que son apport était toujours plus important que son volume d'erreurs. Pep Guardiola lui-même n'a jamais pu se passer de Vince The Prince, l'alignant parfois à 50% de ses facultés pour profiter d'un leadership bloqué à 100% depuis 2003. Même en jouant 12 minutes, Kompany diffusait son envie comme s'il en avait joué 90.

C'est pour cela, aussi, que personne ne peut détester Vincent Kompany. Parce qu'il est trop grand pour cela. Il ne critiquera jamais, ne sera jamais dans la mise en avant personnelle. Lui, ce qu'il veut, c'est une grande réussite sportive de son équipe. Mais il s'est toujours fait ardent défenseur de ses équipiers et de tous les footballeurs. Il est intouchable en tant que joueur. Et increvable, surtout.

Alors oui, certains diront qu'il a donné de l'emploi à des dizaines de médecins, kinés, chirurgiens et autres membres du personnel médical. Mais à force de porter sur ses épaules les clubs dans lesquels il est passé, il est logique que le corps lâche. Je ne vous cache pas que je suis ému par son départ. C'est un monument de notre football qui tire sa révérence. Ne l'oublions jamais, il a sa place au panthéon de notre football. Quand on parlera, plus tard, en vieux tonton gâteux de la génération dorée, son nom sera forcé de ressortir. "Kompany, il était blessé deux matchs sur trois, mais le seul qu'il jouait, on le gagnait". Préparez-vous, parce que dans quelques années, quand nous n'aurons plus de monuments de ce genre, ces phrases-là vont s'accumuler.

Tout le monde ne peut que lui souhaiter de réussir sa carrière d'entraîneur, pour ne pas ternir l'image du joueur qu'était Vincent Kompany. Personne n'a de totem d'immunité. L'entraîneur Kompany est un espoir. Laissons-lui du temps. Il y a une chose qui ne changera jamais: Vincent Kompany est quelqu'un de bien. Et finalement, c'est ce que tout le monde devrait retenir.