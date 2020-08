Un match d'adieu avec les Diables Rouges ? Voici ce qu'en pense Vincent Kompany

Fraîchement retraité, Vincent Kompany a fait le point sur sa situation. Le nouveau coach d'Anderlecht va devoir dire au revoir aux Diables Rouges. S'il avoue avoir échangé avec le sélectionneur, il n'a visiblement pas prévu de faire ses adieux sur le terrain.

La carrière de Vincent Kompany est terminée, en tant que joueur du moins. Le nouveau coach d'Anderlecht a été présenté officiellement à la presse ce lundi. L'ancien Diable Rouge a admis avoir vécu de belles émotions avec l'équipe belge.

Mais pour autant, accepterait-il de dire au revoir sur le terrain avec la Belgique ? "Non", répond Vince The Prince avec un sourire ironique. "L'étape est close, le dernier chapitre du livre est terminé et la fin du est comme elle doit être. Pour moi, c'est bon, je suis content. Dans ma tête je passe à autre chose", a-t-il détaillé.

Il avait auparavant reconnu avoir discuté de sa retraite avec Roberto Martinez. "Il savait que je ne reviendrais pas sur ma décision. Il m'a félicité et m'a dit des mots qui m'ont touché. On se dit au revoir avec de magnifiques souvenirs. Je voulais gagner l'Euro avec les Diables rouges. Mais je voulais encore plus réussir avec Anderlecht", a expliqué l'ancien Diable Rouge.

Son plus beau souvenir en sélection ? Le match contre le Brésil. Réagissant à une blague de l'assemblée sur un éventuel rôle de sélectionneur des Diables Rouges, Kompany a préféré faire de l'humour. "J'espère que Roberto restera encore pour au moins dix ans !". Voilà qui est clair !