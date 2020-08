Montres, casques, vêtements: ce pilote de Formule 1 se fait cambrioler en plein Grand Prix

Pierre Gasly, qui pilote pour Alpha Tauri cette saison, a eu une désagréable surprise à son retour d'Espagne, où il disputait un GP de F1. Sa maison a été dévalisée par des cambrioleurs.

Pierre Gasly s'est fait cambrioler. Le pilote français, absent de chez lui en raison du GP d'Espagne ce weekend, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

L'objectif de son message était de retrouver les objets volés afin d'identifier les auteurs et de pouvoir les arrêter. "Certaines personnes sont vraiment sans valeur, irrespectueuses et méprisables", écrit d'abord le pilote français. "Je me suis fait cambrioler et saccager ma maison en Normandie".

Le butin est visiblement important. "Ils ont volé des montres BRM gravées à mon nom, des Tag Heuer, des bijoux, des vêtements, des casques de course, des lunettes. Contactez-moi svp si vous voyez des infos", détaille Gasly dans son post sur les réseaux sociaux.

Une désagréable surprise dont il se serait bien passé...