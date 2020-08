Polémique au Tour de Wallonie: les coureurs dénoncent le mauvais état des routes

Après la deuxième étape du Tour de Wallonie, lundi, il y avait aussi beaucoup à faire pour la sécurité des coureurs. Ils se sont plaints de l'état de plusieurs routes, pour lequel l'organisation a présenté ses excuses lundi soir. "Nous avons dû adapter le parcours en raison des mesures corona", a-t-elle fait savoir.

Après un week-end riche en discussions à cause des descentes dont on a beaucoup parlé au Tour de Lombardie et au Critérium du Dauphiné, la sécurité des coureurs (ou l'absence de sécurité) reste également un "point chaud" du Tour de Wallonie.

Florian Sénéchal et Iljo Keisse (tous deux de Deceuninck-Quick Step) se sont plaints sur les médias sociaux des nombreux obstacles et du revêtement parfois très mauvais de la route après la deuxième étape lundi entre Frasnes-lez-Anvaing et Wavre. Greg Van Avermaet est l'un des coureurs qui ont chuté à cause du mauvais état des routes. L'organisation n'est pas restée sourde aux critiques, mais elle a aussi eu une explication. "Les routes secondaires utilisées ne faisaient pas partie de notre choix de parcours initial. Mais les forces de police des communes traversées avaient été appelées à fermer la zone d'arrivée en raison de la crise sanitaire".

Et ces policiers devaient à l'origine s'occuper des intersections des passages prévus sur les routes principales. "En conséquence, nous avons été obligés d'utiliser in extremis des routes plus petites, dont certaines étaient en mauvais état", a déclaré l'ancien coureur Christophe Brandt au nom de l'organisation. Bonne nouvelle cependant pour les deux étapes ardennaises qui suivront mardi et mercredi. "Nous garantissons la qualité de l'état des routes pour les deux derniers parcours."