Leipzig-Paris Saint-Germain EN DIRECT: Neymar trouve le poteau (0-0)

Le Paris Saint-Germain et Leipzig s'affrontent ce soir pour rejoindre la finale de la Ligue des Champions. Leipzig espère atteindre ce stade pour la première fois de son histoire. En face, le PSG souhaite enfin conjurer le sort.

Le direct

6' - Énorme occasion pour Paris ! Neymar est parfaitement servi par Mbappé et place sur le poteau !

3' - Première opportunité pour Leipzig, une frappe déviée stoppée par Rico.

0' - C'est parti pour cette demi-finale !

Les compositions

Paris Saint-Germain: Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappé.

RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Upamecano, Sabitzer, Poulsen, Klostermann, Nkunku, Mukiele, Olmo, Laimer, Kampl



L'avant match

PSG-Leipzig, une affiche inédite aux faux airs de "nouveau monde" et de vraie passation de pouvoir symbolique. Pour la première fois depuis 2005, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, vainqueurs de neuf des quinze dernières éditions avec leurs clubs respectifs, ne sont présents dans le dernier carré de la C1.



Et en l'absence du Real Madrid, de l'AC Milan, de Liverpool ou de Barcelone, seul le Bayern Munich, qui jouera mercredi contre Lyon, fait figure de résistant de "l'ancien monde" face à l'émergence de nouvelles puissances incarnées par le PSG de Neymar et Leipzig version Red Bull.



Si le club parisien vient de fêter son cinquantenaire, et a déjà atteint ce stade de la compétition en 1995, c'est depuis l'arrivée des propriétaires qataris en 2011 qu'il est redevenu un prétendant régulier au sacre européen.



Une période qui correspond à la fondation de Leipzig... en 2009. En l'espace d'une décennie, le club allemand est passé de la cinquième division à l'élite continentale grâce à l'appui de la multinationale Red Bull et d'une politique sportive centrée sur la détection de jeunes talents.



Sans pour autant avoir conquis les foules en Allemagne, où son exploit contre l'Atlético Madrid (2-1) jeudi dernier ne suscite pas le même enthousiasme que le début d'épopée de son adversaire en France.