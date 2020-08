La Liga - "Ronald Koeman sera l'entraîneur" du FC Barcelone, annonce le président Bartomeu

(Belga) "Ronald Koeman sera l'entraîneur" du FC Barcelone, a annoncé mardi soir le président Josep Maria Bartomeu lors d'un entretien sur BarçaTV, la chaîne de télévision du club catalan.

"Si tout va bien, Koeman sera l'entraîneur que nous annoncerons et qui dirigera cette équipe et ces joueurs avec un projet différent", a indiqué Bartomeu, au lendemain du limogeage de Quique Setién, en poste depuis janvier. Ronald Koeman, 57 ans, est actuellement sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas de football. L'ancien défenseur a une clause dans son contrat qui l'autorise à partir pour le FC Barcelone sous certaines conditions. Ronald Koeman a joué pour le Barça de 1989 à 1995. Il a été champion d'Espagne à quatre reprises avec le FC Barcelone et a remporté la dernière Coupe d'Europe des clubs champions en 1992, grâce à son but en prolongation (1-0 contre la Sampdoria) qui a offert au FC Barcelone la première de ses cinq Coupes aux grandes oreilles. La compétition allait devenir l'année suivante la Ligue des Champions. Il a aussi occupé le poste d'entraîneur-adjoint du FC Barcelone entre juillet 1998 et décembre 1999 sous la houlette de Louis Van Gaal. Il a ensuite occupé des postes de T1 successivement à Vitesse, Ajax Amsterdam, Benfica, PSV Eindhoven, Valence, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton et Everton. Depuis le 6 février 2018, il dirige la destinée sportive des "Oranje" et est sous contrat avec eux jusqu'à l'issue du Mondial 2022 au Qatar qui doit s'achever en décembre 2022. L'Espagnol Quique Sétien a été renvoyé lundi trois jours après la pire défaite du Barça en coupes européennes, 2-8 en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Sétien avait pris ses fonctions le 1 janvier en remplacement d'Ernesto Valverde. Mardi, le FC Barcelone, qui termine la saison sans aucun trophée pour la première fois depuis treize ans, s'est aussi séparé de son directeur sportif Eric Abidal. (Belga)