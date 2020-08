Euro de cyclisme - Elia Viviani ne défendra pas son titre européen

(Belga) Elia Viviani ne défendra pas son titre européen mercredi prochain, a confirmé mardi le coureur sur les réseaux sociaux. Le sprinteur italien de 31 ans ne pourra pas prendre le départ de la course à Plouay. Sa formation a décidé de le préserver pour le départ du Tour de France qui s'élance trois jours après l'Euro.

"C'est dommage que je ne puisse pas défendre mon maillot, mais Cofidis l'a décidé ainsi et je respecte le choix de mon équipe", a déclaré Viviani sur Twitter. "Cofidis veut d'abord nous garder en bonne santé pour le Tour et je comprends cela." "A l'approche de la course la plus importante de l'année, nous ne prenons aucun risque", a expliqué Cédric Vasseur, directeur de l'équipe. "Nos coureurs du Tour doivent donc rester dans leur bulle et avoir le moins de contact possible avec les autres. Nous avons interdit à nos coureurs et aux membres du personnel du Tour de changer d'environnement. Ils sont également régulièrement testés pour le virus. Leur santé est désormais notre priorité, afin que la saison cycliste soit la plus normale possible". En l'absence de Viviani, l'Italie se rendra aux championnats d'Europe avec Edoardo Affini, Davide Ballerini, Manuele Boaro, Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin et Diego Ulissi. (Belga)