Marion Bartoli en deuil après le décès de son beau-frère à Liège: "Je n’ai pas les mots pour exprimer ma tristesse"

Un accident de la circulation impliquant un automobiliste et un motard s'est produit mardi soir peu avant 20h30 à Liège, a indiqué mardi la police de Liège.



L'accident s'est produit rue Ernest Solvay à Liège, entre la rue de l'Ile aux Corbeaux et la rue de l'Ile-Coune. Deux véhicules ont été impliqués dans l'accident, une voiture et une moto. Le conducteur du deux-roues a perdu la vie, ont précise les pompiers.

Nos confrères de Sudpresse révèlent qu'il s’agit de Khalid Boumediene, frère de Yahya, footballeur bien connu en région liégeoise et époux de la tenniswoman française Marion Bartoli. "Je n’ai pas les mots pour exprimer la tristesse que je ressens... Je te soutiens dans cette nouvelle épreuve de la vie mon mari. Rip Khalid", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Pour l'heure, nous n'avons pas d'information quant aux circonstances exactes de l'accident.



©Instagram/Marion Bartoli