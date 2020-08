Un pactole de plusieurs millions pour Marc Wilmots? Le ministre iranien des sports réagit fermement

Avec l'aide de plusieurs experts juridiques, la Fédération iranienne de football (FFI) va contester devant le Tribunal international du sport (TAS) le verdict de la FIFA, qui a condamné l'Iran à verser une indemnité de six millions d'euros à leur ancien entraîneur national notre compatriote Marc Wilmots.



"Le verdict de la FIFA est injuste. Avec une équipe d'experts, nous utiliserons tous les moyens légaux possibles pour prouver que nous avons raison devant le TAS", a déclaré Massud Soltanifar, le ministre iranien des sports, à l'agence de presse locale Isna mercredi.

Le jugement de la FIFA a suscité de vives critiques dans les médias sportifs iraniens qui considèrent que 6 millions d'euros sont exagérés pour une demi-année de travail. Pendant sa période à la tête de la sélection, Wilmots a dirigé l'équipe nationale iranienne lors de 6 matches dont quatre de qualification en vue du Mondial 2022, et les deux derniers ont été perdus contre le Bahreïn (1-0) et l'Irak (2-1). L'ancien entraîneur des Diables Rouges, âgé de 51 ans, avait signé un contrat le 20 mai 2019 pour mener l'Iran à la Coupe du monde au Qatar. Le 4 décembre, cependant, la coopération a pris fin parce que "la fédération iranienne n'a pas respecté ses obligations contractuelles" selon Wilmots. Depuis son départ d'Iran, Marc Wilmots n'a plus entraîné.