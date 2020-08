Proximus League - Dylan De Belder s'engage à Deinze

(Belga) Deinze a attiré Dylan De Belder, a annoncé mercredi le club de D1B. L'attaquant de 28 ans arrive gratuitement en provenance du Cercle de Bruges où il était en fin de contrat. Il a signé un contrat d'un an avec une option pour une saison supplémentaire.

De Belder a débuté sa carrière professionnelle à Mons avant des passages à Waasland-Beveren, Lommel, Lierse et au Cercle de Bruges avec qui il est monté en Jupiler Pro League. "Cela a été très vite", explique De Belder. "Les premiers contacts remontent à une semaine. Le projet et l'ambition du club ont motivé ma décision. Je pourrai m'entraîner demain si mon test au coronavirus est négatif. Je suis prêt à rejoindre mes équipiers." Deinze est promu en D1B cette saison et se montre ambitieux. Le club flandrien a notamment attiré Ronald Vargas et Renato Neto. (Belga)