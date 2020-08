Ligue des champions: Lewandowski se rapproche fortement d'un incroyable record de Cristiano Ronaldo (vidéo)

Le record en vue: buteur en fin de match lors de la victoire du Bayern Munich (3-0) face à Lyon mercredi en demi-finale de Ligue des champions, Robert Lewandowski se rapproche des 17 buts en une édition de Cristiano Ronaldo.



Auteur de 15 buts en C1 cette saison, Lewandowski pointe à deux unités du record historique de Cristiano Ronaldo, établi lors de la saison 2013-2014 avec le Real Madrid. Avec un dernier match à jouer pour le Bayern, la finale face au Paris SG dimanche, tout est encore possible pour le Polonais.



Il se rapproche en outre de la légende madrilène Raul, troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions avec 71 buts. Lewandowski en compte à présent 68, à la quatrième place.



Auteur d'un doublé pour atteindre 9 buts en 9 matches cette saison, Serge Gnabry se rapproche quant à lui d'Erling Haaland, pépite norvégienne qui a inscrit 10 buts sous les maillots de Salzbourg, en phase de poules, et de Dortmund, qu'il a rejoint en janvier et avec qui il a disputé les 8e de finale.



Classement des buteurs à l'issue des demi-finales de la Ligue des champions de football:



15 buts: Lewandowski (Bayern Munich)



10 buts: Haaland (Dortmund)



9 buts: Gnabry (Bayern Munich)



6 buts: Depay (Lyon), Gabriel Jesus (Manchester City), Kane (Tottenham), Mertens (Naples), Sterling (Manchester City)



5 buts: Benzema (Real Madrid), Icardi (Paris SG), Ilicic (Atalanta Bergame), Martínez (Inter Milan), Kylian Mbappé (Paris SG), Son Heung-min (Tottenham), Suárez (Barcelone)



4 buts: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Forsberg (RB Leipzig), Hakimi (Dortmund), Müller (Bayern Munich), Orsic (Dinamo Zagreb), Promes (Ajax Amsterdam), Rodrygo (Real Madrid), Sabitzer (RB Leipzig), Salah (Liverpool), Werner (RB Leipzig)



3 buts: Abraham (Chelsea), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Coutinho (Bayern Munich), Di María (Paris SG), Dybala (Juventus Turin), El-Arabi (Olympiakos), Félix (Atlético Madrid), Hwang (RB Salzbourg), Mbwana (Genk), Messi (Barcelone), Milik (Naples), Neymar (Paris SG), Olmo (RB Leipzig), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Pasalic (Atalanta Bergame), Perisic (Bayern Munich), Pizzi (Benfica), Tolisso (Bayern Munich)



2 buts: Agüero (Manchester City), Azmoun (Zenit Saint-Pétersbourg), Azpilicueta (Chelsea), Bernat (Paris SG), Bonaventure (Club Bruges), Brandt (Dortmund), Cheryshev (Valence CF), Coman (Bayern Munich), De Bruyne (Manchester City), Dembele (Lyon), Dzyuba (Zenit Saint-Pétersbourg), Foden (Manchester City), Gameiro (Valence CF), Griezmann (Barcelone), Gündogan (Manchester City), Hateboer (Atalanta Bergame), Higuain (Juventus Turin), Insigne (Naples), Jorginho (Chelsea), Kimmich (Bayern Munich), Llorente (Atlético Madrid), Lukaku (Inter Milan), Mané (Liverpool), Marquinhos (Paris SG), Minamino (RB Salzbourg), Al. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Moraes (Shakhtar Donetsk), Osimhen (Lille), S. Ramos (Real Madrid), Rodrigo (Valence CF), Sancho (Dortmund), Sarabia (Paris SG), Seferovic (Benfica), Semedo (Olympiakos), Solomon (Shakhtar Donetsk), Soucek (Slavia Prague), Torres (Valence CF), van de Beek (Ajax Amsterdam), Wijnaldum (Liverpool), Ziyech (Ajax Amsterdam)



Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus):





1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 130 buts



2. Lionel Messi (FC Barcelone) 115



3. Raul (+) 71



4. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 68



5. Karim Benzema (Real Madrid) 65



6. Ruud van Nistelrooy (+) 56



7. Thierry Henry (+) 50



8. Zlatan Ibrahimovic 48



. Andrei Shevchenko (+) 48



10. Filippo Inzaghi (+) 46



...



(+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité