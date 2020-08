Ligue des Champions: l'Ajax directement qualifié pour les poules après l'élimination de Lyon

L'Ajax est directement qualifié pour les poules de la prochaine Ligue des Champions grâce à l'élimination de Lyon en demi-finale.



Le club français s'est incliné 3-0 mercredi face au Bayern Munich et pouvait encore priver l'Ajax d'un accès direct aux poules de la C1. Le club de Jason Denayer était le seul du dernier carré à ne pas avoir déjà assuré son ticket via sa compétition nationale. Le Bayern et le PSG, les deux finalistes, s'étaient déjà qualifiés après avoir remporté le titre dans leur championnat national respectif. L'Ajax avait dû passer par les tours préliminaires ces deux dernières saisons. En 2018-2019, le club néerlandais avait atteint les demi-finales et a été éliminé lors des poules cette saison.