Ansu Fati, pépite du FC Barcelone, va découvrir la sélection espagnole

Pour l'ouverture de la Ligue des Nations 2020-2021, Luis Enrique, de retour sur le banc de la Roja depuis novembre, a choisi de sélectionner la jeune pépite du FC Barcelone Ansu Fati avec l'Espagne pour affronter l'Allemagne et l'Ukraine en septembre.

17 ans et déjà chez les grands : la jeune vedette du Barça Ansu Fati (3 sél. avec les U21 espagnols), 8 buts en 33 matches toutes compétitions confondues cette saison, a été retenu pour la première fois avec la sélection nationale pour l'ouverture de la Ligue des Nations face à l'Allemagne (3 septembre) puis l'Ukraine (6 septembre), a annoncé le sélectionneur Luis Enrique jeudi.



"Il a le niveau pour jouer avec nous. Il a des statistiques excellentes, le seul joueur qui a un meilleur ratio minutes jouées/buts marqués au Barça, c'est Lionel Messi. J'ai confiance en lui et en les jeunes joueurs que j'ai retenus. Il a tout pour devenir un joueur très important de cette sélection", l'a encensé Luis Enrique en conférence de presse, ce jeudi.



Aux côtés de Fati, le technicien, de retour sur le banc de la Roja depuis le 19 novembre dernier, a opté pour plusieurs nouvelles têtes : Sergio Reguilon (Séville FC) , Eric Garcia (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Oscar Rodríguez (Leganés), Adama Traoré (Wolverhampton), et Ferran Torres (Manchester City), découvriront tous la Roja pour la première fois.



Cela induit une vraie révolution au sein de la sélection espagnole, qui voit des figures emblématiques comme Jordi Alba (FC Barcelone), Saul Niguez (Atlético Madrid) ou encore Gerard Moreno (Villarreal) la quitter. "Si j'avais pu, j'en aurais pris 30... Mais c'est impossible. Les joueurs du Paris SG auraient pu y être, pareil pour Dani Ceballos, Gerard Moreno... mais je ne peux pas tous les prendre ! Les 24 que j'ai sélectionnés sont, pour moi, les meilleurs pour atteindre nos objectifs. C'est ma décision", s'est justifié "Lucho" jeudi.

Crainte de cas positifs



Il s'agit de la première liste annoncée par Luis Enrique depuis 18 mois (la dernière, c'était le 15 mars 2019). Depuis, le coach s'était éloigné de la sélection pour rester au chevet de sa fille Xana, décédée fin août à neuf ans des suites d'un cancer des os, puis avait fait son retour le 19 novembre pour remplacer son ancien adjoint Roberto Moreno à la tête de l'équipe, avant l'irruption de la pandémie.



Le sélectionneur a opté pour une vidéo d'annonce originale, où on le voit accrocher aux patères d'un vestiaire des masques de protection au nom de chaque joueur. La sélection se réunira à son camp de base de Las Rozas (nord de Madrid) à partir du 31 août, et suivra les mêmes mesures sanitaires que celles imposées par l'UEFA pour la Ligue des champions. "La majorité des clubs qui ont repris les entraînements ont eu des cas positifs. Je crois que ça nous arrivera à nous et aux autres sélections aussi...", a redouté le sélectionneur jeudi.



L'Espagne affrontera l'Allemagne le jeudi 3 septembre à Stuttgart pour son entrée en lice dans la Ligue des Nations de l'UEFA, qui sera aussi le premier match de Luis Enrique depuis son retour et le premier match officiel des Espagnols depuis la pandémie. La Roja recevra ensuite l'Ukraine le 6 septembre pour son deuxième match dans la compétition au stade Alfreo Di Stéfano de Madrid.

L'Espagne figure dans le groupe 4 de la Ligue des Nations en compagnie de l'Allemagne, de l'Ukraine et de la Suisse. Les six journées de la phase de groupes de la compétition doivent s'étendre du 3 septembre au 17 novembre.



Liste de Luis Enrique pour la fenêtre internationale de septembre :



Gardiens de but : De Gea, Kepa, Unai Simón



Défenseurs: Jesus Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gaya, Reguilon, Eric Garcia



Milieux de terrain: Fabian, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo, Oscar Rodríguez



Attaquants: Rodrigo, Oyarzabal, Adama Traoré, Asensio, Ansu Fati, Ferran Torres