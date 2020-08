Le public bientôt de retour dans les stades de Pro League ? Oui, mais sous certaines conditions

La Pro League a réagi après la décision du Conseil national de sécurité (CNS) jeudi d'autoriser les événements sportifs en extérieur avec un maximum de 400 spectateurs. L'instance du football professionnel belge vise "un retour progressif du public" pour le mois de septembre.

Mardi, la Pro League avait demandé au CNS d'étudier la possibilité du retour progressif du public dans les stades. Jeudi, le CNS a décidé d'autoriser les événements sportifs en extérieur avec un maximum de 400 spectateurs. "Le protocole 'Matches avec public restreint' va immédiatement être adapté pour prendre en compte les annonces du Conseil national de sécurité de ce jour et pour rendre possible un retour progressif du public dans le courant du mois de septembre", a précisé la Pro League dans son communiqué.

"Tout comme ce fut le cas lors des derniers mois, la Pro League accompagnera ses clubs dans leurs démarches auprès des autorités locales afin de mettre en place le retour progressif du public et de déterminer une capacité optimale avec des chiffres de 200 personnes dans les espaces fermés et (au moins) 400 personnes dans les tribunes." "La prudence sanitaire face au Covid-19 et la maitrise de cette épidémie restent une priorité. La Pro League estime que ces objectifs peuvent aller de pair avec une attention particulière pour le retour des supporters dans les stades et pour la situation financière de nos clubs. Avec tous les acteurs, nous attendons avec impatience le retour de la passion dans les tribunes", a conclu la Pro League.