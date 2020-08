"Je lui ai dit qu'on était quittes": Dejan Lovren avoue avoir volontairement frappé Ramos pour venger un équipier

Le défenseur de Liverpool Dejan Lovren a fait quelques révélations inattendues. Il a précisé avoir volontairement mis un coup de coude à Ramos pour venger son ami et coéquipier Mohamed Salah, blessé auparavant par le défenseur espagnol.

Dejan Lovren avait visiblement soif de revanche. Le Croate a avoué, dans une interview accordée à la télévision égyptienne, avoir volontairement frappé Sergio Ramos pour venger Mohamed Salah. L'attaquant avait été blessé en finale de la Ligue des Champions quelques mois plus tôt, son bras ayant été tiré par Ramos. Un geste qui avait coûté cher aux Reds, privés d'un de leurs meilleurs éléments. Résultat: 3-1 pour le Real Madrid.

Un comportement jugé intolérable par Lovren, qui a donc vengé son ami en novembre 2018. Lors d'un match de Ligue des Nations face à l'Espagne, il s'était rendu coupable d'un très vilain coup de coude. "Luka Modric a essayé de réduire la tension entre Ramos et moi. Je l'ai délibérément frappé avec mes coudes et lui ai dit que nous étions quittes", a expliqué le défenseur. "Je respecte Ramos en tant que joueur et ce qu'il fait pour son équipe, il a remporté de nombreux titres, poursuit Lovren. Mais d'un autre côté, il a des comportements que je n'aime pas et qui nuisent aux joueurs. Je ne veux pas faire une grande histoire, mais je pense que ce que Ramos a fait était intentionnel quand il a blessé mon ami Salah, il était donc temps de payer pour ce qu'il avait fait", a-t-il ensuite détaillé.

Un aveu que n'a pas encore commenté Sergio Ramos.