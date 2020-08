NBA - Toronto et Boston proches de la qualification, Utah et les Clippers passent devant

(Belga) Toronto et Boston sont proches de la qualification au deuxième tour des playoffs après une troisième victoire en trois rencontres, vendredi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Utah et les Clippers ont eux pris la main avec un deuxième succès.

A l'Est, Toronto et Boston sont presque qualifiés. Les Raptors, tenants du titre, ont battu Brooklyn 117-92. Pascal Siakam a été l'homme du match pour Toronto avec 26 points, 8 rebonds et 5 passes décisives. Fred VanVleet a ajouté 22 points grâce à son adresse à trois points (6/10) à l'image de son équipe (47,8% de réussite derrière l'arc). Serge Ibaka a marqué 20 points et pris 13 rebonds en sortie de banc. Les Celtics sont venus à bout de Philadelphie 102-94. Kemba Walker et Jaylen Brown ont marqué respectivement 24 et 21 points alors qu'en face Joel Embiid y a été de 30 points et 13 rebonds. A l'Ouest, Utah Jazz a pris l'avantage face aux Denver Nuggets, 2 victoires à 1, en l'emportant 124-87. Mike Conley a été décisif pour sa première apparition en playoffs, lui qui avait quitté la bulle floridienne pour la naissance de sa fille et ensuite observé une quarantaine de quatre jours. Conley a réussi sept essais sur huit à trois points, pour un total de 27 points inscrits. Le Français Rudy Gobert en a marqué 24 (plus 14 rebonds), et Donovan Mitchell 20 (plus 4 rebonds). Côté Denver, le Serbe Nikola Jokic a marqué 15 points (5 rebonds, 6 passes), et Jamal Murray 12. Les Clippers mènent également leur série 2-1 face aux Dallas Mavericks après une victoire 130-122. Kawhi Leonard (36 points, 9 rebonds) a été l'artisan du succès californien. Les Mavericks craignent de devoir se passer de Luka Doncic pour le prochain match. Le Slovène, 21 ans, s'est foulé la cheville gauche lors du 3e quart-temps. Il a quitté le parquet en boitant, mais est revenu pour le 4e quart-temps avec la cheville fortement bandée. Il était diminué, mais a tout de même signé un triple double (13 points, 10 rebonds, 10 passes). (Belga)