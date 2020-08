Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Edinson Cavani et Benfica ont stoppé les négociations, selon le journal Record. L'attaquant de 33 ans aurait refusé de faire des concessions sur son salaire, que le club portugais n'est pas prêt à assumer. La piste se refroidit donc sérieusement, bien que tout ne soit pas encore perdu.

Kai Havertz et Chelsea, le flirt continue. Selon ESPN, le Bayer Leverkusen a fixé une deadline au club anglais pour satisfaire ses attentes. Une date limite fixée au 28/08. Le coach Frank Lampard, lui, veut absolument accueillir le joueur avant la fin de la pré-saison des Blues.



La Gazzette dello Sport explique que la Roma souhaite prolonger le prêt de Chris Smalling. Le défenseur de Manchester United y serait favorable. Son prix, 22 millions d'euros, rend un transfert définitif impossible cet été. Mais son contrat expirant en 2022, les Romains pourraient passer à l'action dans un an.

Chelsea qui devrait accueillir Ben Chilwell dans quelques joueurs. Selon Sky Sports, un accord est très proche entre Leicester et les Blues. La somme avoisinerait, selon certains médias, les 80 millions d'euros. Le défenseur de 23 ans pourrait signer officiellement dans les prochains jours.



Selon The Sun, Manchester City souhaite attirer un nouvel attaquant. Leur cible préférentielle serait Lautaro Martinez, actuellement à l'Inter Milan. Mais le FC Barcelone est aussi sur le coup.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. Lautaro Martinez a une préférence pour le Barça, qui sait aussi qu'il sera difficile de le faire venir cet été. Manchester City semble avoir un cran de retard dans ce dossier.

Luis Suarez, cité avec insistance sur le départ, espère convaincre le Barça de le conserver. Dans un entretien accordé à El Pais, l'Uruguayen défend son cas et se dit prêt à assumer un statut de remplaçant s'il le faut. "J'accepte un statut de remplaçant, comme je l'ai toujours accepté. La concurrence est toujours bonne, et si le coach estime que je dois commencer sur le banc, je n'ai pas de problème avec ça et aider l'équipe dans ce rôle. Je peux encore apporter beaucoup à ce club".

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE