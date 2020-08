José Mourinho charge le PSG avant la finale de la Ligue des Champions

José Mourinho a donné son opinion sur le PSG, qui disputera dimanche soir sa première finale de Ligue des Champions. Pour le Portugais, le club français a jusqu'ici échoué à de trop nombreuses reprises.

José Mourinho n'a pas mâché ses mots au sujet du Paris Saint-Germain. Le tacticien portugais, aujourd'hui en place à Tottenham, s'est exprimé sur le niveau atteint par les Parisiens depuis l'arrivée des Qataris.

L'ambition était claire: remporter la Ligue des Champions, ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire. Pour José Mourinho, les Parisiens peuvent se mordre les doigts aujourd'hui. "C'est un échec qu'ils n'aient pas encore gagné la Ligue des Champions", estime Mourinho dans DAZN, avançant le budget colossal à disposition du club.

Il tacle aussi le temps d'adaptation de certains joueurs. "Depuis combien de temps Thiago Silva joue-t-il à Paris ? Et Marquinhos ? Et puis il y a les vraies stars, comme Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar et Mbappé. Le PSG rêve de la Ligue des Champions et c'est la première fois seulement qu'il est aussi près du but. La finale doit être un match dans lequel les stars excellent, et cette saison ils ont quelques ovnis dans l'équipe", détaille Mourinho.

Des Parisiens qui tenteront d'obtenir le Graal ce dimanche soir face au Bayern Munich.