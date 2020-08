Jupiler Pro League - L'Antwerp arrache sa première victoire contre Gand, qui aligne une troisième défaite

(Belga) Grâce à un but de Dieumerci Mbokani (17e), l'Antwerp a décroché sa première victoire de la saison (1-0) samedi face à Gand, pour la première sur le banc gantois de Laszlo Boloni, l'ancien coach du Great Old nommé T1 des Buffalos jeudi en remplacement de Jess Thorup. Au classement, après trois journées, les Anversois sont 8e (4 points) et les Buffalos derniers avec trois défaites en trois matches. Tous les matches au programme ce samedi ont eu un vainqueur: Zulte-Waregem a pris ses premiers points face à Waasland-Beveren (4-1), le Cercle Bruges a infligé sa première défaite à Malines (2-3) et Charleroi a aligné un troisième succès à OHL (1-3).

Si l'Antwerp et Gand n'avaient toujours pas gagné un match avant l'entame de leur duel, ce n'était pas simplement dû à la malchance. Les Anversois ont donné une première démonstration de leur manque d'efficacité devant le but par Faris Haroun qui, seul au second poteau, n'a pas cadré son tir alors que le gardien gantois était carrément collé au fond de ses filets (4e). Quant aux Buffalos, ils ont mis du temps à esquisser une première attaque sérieuse sur une passe en profondeur de Roman Bezus vers Roman Yaremchuk, qui a obligé Jean Butez à sortir de son but (11e). L'Antwerp a pris un léger ascendant et Haroun a fait oublier sa bévue du début de match en déposant sur un centre le ballon sur la tête de Mbokani (17e, 1-0). Les Buffalos ont tenté de réagir mais le tir de Niklas Dorsch a été trop central (20e), le coup franc de Sven Kums est passé à côté (29e) et Bezus a loupé un coup l'éclat (31e). Entre-temps, l'Antwerp n'avait pas profité d'une perte de balle de Tim Kleindienst, la faute à Lior Refaelov, qui n'a pas servi Pieter Gerkens bien isolé devant le but (23e). Après la pause, Yaremchuk a frappé deux fois mais Butez a facilement capté son envoi d'un angle fermé (47e) et a dû s'employer un peu plus sur une reprise de la tête (50e). Par contre, Davy Roef a tenu son équipe dans le match en sortant d'un plat du pied une tête puissante de Haroun (52e). Les Buffalos ont poursuivi leur domination stérile, qui n'a généré que des tirs de la deuxième ligne. On était loin du concasseur bleu, qui a infligé à l'Antwerp sa dernière défaite à domicile le 16 mai 2019. Alors que le jeu restait bloqué au centre, Laszlo Boloni a remplacé Yaremchuk par Laurent Depoitre (74e) et Bezus par Dogbole Niangbo (77e). A peine monté, l'Ivoirien a donné un frisson à Butez (79e) mais n'a pas modifié le déroulement de la partie n'a pas changé. (Belga)