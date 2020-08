Le Standard perd ses premiers points contre Genk

(Belga) Le Standard et Genk se sont quittés sur un partage 0-0 dimanche, lors de la troisième journée de la Jupiler Pro League. Avec 7 points, le Standard laisse filer Charleroi (9) en tête du championnat. Genk compte 5 unités.

La première occasion était pour le Standard, avec une tête non cadrée d'Avenatti (3e). Genk se montrait alors plus dangereux, avec deux occasions coup sur coup, pour Bongonda (10e) et Dessers (13e). Bodart se montrait décisif dans les deux cas. Un but de Lestienne était annulé pour une faute de main d'Avenatti (33e). En seconde période, l'arbitre accordait un penalty à Genk pour une faute de Vojvoda sur Bongonda (48e). Mais après l'intervention du VAR, l'arbitre Nicolas Laforge modifiait sa décision, la faute ayant été commise juste avant le rectangle. Bodart réalisait une nouvelle intervention, face à Onuachu cette fois (55e). Il fallait attendre la 64e minute pour voir le premier tir cadré du Standard, signé Amallah et neutralisé par Vukovic. Onuachu gaspillait une belle occasion à 20 minutes du terme. Le Standard terminait la rencontre à dix après le rouge reçu par Amallah. Le Marocain écopait d'un deuxième jaune pour avoir frappé le poteau de corner dans un geste de frustration. Après deux victoires de suite, le Standard (7 points) perd ses premiers points et laisse Charleroi (9 points) seul en tête, en attendant le match du Beerschot (6 points) au Club Bruges (3 points) à 16h. Genk occupe la cinquième position avec 5 points.