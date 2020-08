Le Beerschot surprend le Club Bruges (0-1) et rejoint Charleroi en tête

(Belga) Le Beerschot a surpris chez lui le Club Bruges (0-1), dimanche, lors de la troisième journée de la Jupiler Pro League. Raphael Holzhauser a inscrit l'unique but de la rencontre à la 28e minute. Le promu signe ainsi un troisième succès de rang et partage la tête du classement avec Charleroi. Le champion reste lui bloqué à 3 unités.

Le Club Bruges se montrait d'emblée dangereux, Sobol obligeant Vanhamel à se détendre (7e). Fort de son six sur six, le Beerschot se présentait au stade Jan Breydel en confiance. Noubissi tentait sa chance de loin. Après une déviation brugeoise, le poteau venait à la rescousse de Mignolet (9e). Un but de Vormer était annulé pour hors-jeu (18e). Le Beerschot trouvait l'ouverture à la 28e minute: après une perte de balle dans l'entrejeu, Noubissi lançait Holzhauser, qui s'en allait tromper Mignolet. Bruges ne parvenait pas à se montrer réellement dangereux, à l'instar du tir de Vanaken capté par Vanhamel (48e). Les champions réclamaient un penalty pour une main de Bourdin, en vain (53e). Les blauw-zwart jouaient leur va-tout en fin de match. Krmencik héritait de deux occasions coup sur coup, mais Vanhamel détournait la première (78e) et Vorogovskiy contrait la seconde (81e). Vanhamel se montrait encore décisif sur les tentatives de Balanta (82e) et à nouveau de Krmencik (89e). Les espoirs brugeois s'envolaient sur un coup franc de Vormer capté par Vanhamel (90e+1). Le Beerschot rejoint ainsi Charleroi, vainqueur 1-3 à Oud-Heverlee Louvain samedi, en tête du classement avec 9 points, le maximum. Battu dans ses deux matchs à domicile joués jusqu'ici, Bruges reste bloqué à 3 points et occupe la 10e position du classement. (Belga)