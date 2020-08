La Loterie nationale devient le sponsor principal du championnat féminin de football

(Belga) La Loterie Nationale devient le sponsor principal du championnat de Belgique féminin de football, ont annoncé lundi la Loterie Nationale et l'Union belge de football (URBSFA) dans un communiqué. La nouvelle compétition féminine portera désormais le nom de Scooore Super League.

"En s'associant avec la Loterie Nationale, l'URBSFA s'adjoint un sponsor principal fort et fiable pour sa Women's Super League actuelle, et ce à la veille de l'ouverture du championnat féminin", peut-on lire dans le communiqué. Grâce à cet accord, les clubs féminins disposeront de fonds supplémentaires durant les quatre prochaines années afin de poursuivre leur professionnalisation. Le renouvellement de la plus haute division du championnat de Belgique de football féminin, la Women's Super League, est l'une des priorités majeures du projet 'The World at our Feet', lancé par l'Union belge de football il y a un an en vue de faire jouer davantage de filles et de femmes au football, mais aussi pour faire passer la compétition féminine à l'échelon supérieur. "Nous sommes heureux que la Loterie Nationale investisse dans le football féminin belge", s'est réjoui Peter Bossaert, CEO de l'URBSFA. "L'Union belge entame avec elle un tout nouveau chapitre. Nous mettrons tout en œuvre pour que la Scooore Super League devienne une compétition attrayante avec de nombreux matches passionnants." "La Loterie Nationale a toujours été pionnière dans le soutien des sports en développement et des sports féminins professionnels. Le hockey et l'équipe féminine de Lotto Soudal en sont deux beaux exemple", a ajouté Jannie Haek, CEO de la Loterie Nationale. "Nous avons l'intention de faire de même avec le football féminin belge car nous croyons fermement en son développement à long terme. Mais pour y arriver, le foot féminin doit être soutenu et c'est précisément pour cette raison que nous avons décidé de nous associer à l'Union belge de Football." La Scooore Super League démarre ce vendredi 28 août par des confrontations entre le Fémina White Star Woluwé et le SV Zulte Waregem et entre les KRC Genk Ladies et le Sporting de Charleroi. Samedi, à 14h00, la chaîne Eleven diffusera pour la première fois en direct à la télévision un match de la plus haute division du foot féminin belge, à savoir le 'clasico' entre le RSC Anderlecht et le Standard Fémina de Liège. Les fans de football pourront désormais suivre la Scooore Super League en ligne sur Facebook, Instagram et Twitter via Scooore Super League, conclut le communiqué.