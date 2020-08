Cyclisme: les équipes Ineos et Jumbo-Visma préfèrent payer une lourde amende plutôt que de participer à la Bretagne Classic

Les équipes Ineos et Jumbo-Visma devront s'acquitter d'une amende de 50.000 euros en raison de leur absence à la Bretagne Classic, épreuve WorldTour sur laquelle elles ont normalement l'obligation de s'aligner, a révélé mardi le quotidien L'Equipe.

La Bretagne Classic, épreuve du WorldTour dont Sep Vanmarcke est le vainqueur sortant, se dispute mardi.

A quelques jours du Grand départ du Tour de France, samedi à Nice, les formations Ineos et Jumbo-Visma, qui comptent dans leurs rangs des favoris de la Grande Boucle (Egan Bernal pour Ineos, Primoz Roglic et Tom Dumoulin pour Jumbo-Visma), ont choisi de ne pas s'aligner sur cette course, alors que selon les règlements UCI du WorldTour, elles ont l'obligation d'y participer. Selon L'Equipe, elles ont préféré s'acquitter d'une amende de 50.000 euros chacune auprès de l'UCI plutôt que de se déplacer en Bretagne.