Diables Rouges: qui sont les petits nouveaux Jérémy Doku et Landry Dimata?

Le sélectionneur national Roberto Martinez a dévoilé mardi sa sélection pour les matches de Ligue des Nations face au Danemark (5 septembre) et l'Islande (8 septembre). L'entraîneur catalan a repris deux petits nouveaux avec Jérémy Doku et Landry Dimata.

Jérémy Doku, 18 ans, fait partie des révélations au RSC Anderlecht où il s'est érigé en tant que titulaire depuis la saison dernière. Il évolue en tant qu'ailier aussi bien à droite qu'à gauche. Le droitier évolue chez les Mauves depuis ses 10 ans. Il a déjà 33 matches dont 3 en Croky Cup chez les professionnels pour 5 buts.

Landry Dimata, pour sa part, est un peu plus connu: passé par le Standard (2014-2016) chez les jeunes, il décide de passer pro au KV Ostende qui le vendra un an plus tard au club allemand de Wolfsburg contre un chèque de 11,5 millions d'euros. Prêté il y a deux ans chez les Mauves, ils l'ont acheté 5 M€ l'an dernier. Il a fait son retour cette saison après avoir été écarté des terrains pendant 18 mois à cause de problèmes au genou. L'attaquant bruxellois a inscrit deux buts sur les trois premiers matches de la saison en Jupiler Pro League.