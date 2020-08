Roberto Martinez dévoile son plan pour les Diables Rouges: "Certains ne sont pas en mesure de disputer deux matches"

Roberto Martinez a appelé mardi 30 joueurs en vue des matches de Ligue des nations face au Danemark et l'Islande. Le sélectionneur de la Belgique est heureux de retrouver des joueurs qu'il n'a plus vus depuis... novembre 2019.

"C'est bien de revoir tout le monde", a-t-il commenté. "Les Diables aussi sont heureux de venir en équipe nationale. Ils sont exemplaires. Ce sont de vrais ambassadeurs du football belge. Je n'ai jamais eu de problème avec un joueur qui ne voulait pas représenter la Belgique".

En ce qui concerne la préparation, "ce sera quelque chose de semblable à la préparation avant un grand tournoi international", pense l'Espagnol. "Les joueurs arrivent dans des états différents en fin de saison. Il y aura des programmes individuels. Nous allons mettre en place trois types de programme car certains joueurs reviennent d'une période de repos et d'autres sont déjà bien occupés avec leur club".

"Ceux qui seront sur le terrain seront mentalement et physiquement fit. Certains Diables ne sont pas en mesure de disputer deux rencontres. On va donc répartir les efforts en fonction de la forme de chacun. Ces matches du mois de septembre vont offrir l'opportunité à ceux qui sont dans le rythme de la compétition de se montrer", a conclu Martinez.

Le centre national à Tubize devient le "Proximus Basecamp"

Mis à part tout cela, Proximus et l'Union belge de football ont annoncé plusieurs nouveautés.

Proximus a annoncé au début de l'été le renouvellement de son partenariat avec l'URBSFA en tant que "Top Premium Partner" pour les quatre prochaines années. Dans ce cadre, différentes initiatives ont été mises en place. Ainsi, le centre national de football à Tubize, qui accueille les équipes nationales (des jeunes aux Red Flames & Red Devils) et la majorité des matchs des équipes nationales de jeunes, sera renommé "Proximus Basecamp". Certains des matchs des jeunes seront retransmis en direct sur les chaînes Proximus Sports, annonce encore l'opérateur.

Ce nouveau partenariat inclura également les "eDevils", l'équipe nationale de esport. Ici aussi, en tant que partenaire principal. Le Proximus Basecamp intégrera également une zone d'entraînement qui sera utilisée par les eDevils pour s'entraîner, développer leurs compétences et ainsi atteindre leur plein potentiel.

Enfin, Proximus et l'URBSFA confirment leur collaboration dans le cadre du projet 'Love Football'. Le projet, lancé au début de 2020 par la URBSFA en collaboration avec Proximus et ING, vise à "inciter davantage de filles à goûter à la magie et au plaisir du ballon rond".