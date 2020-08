Les premiers Championnats du monde de cyclisme virtuel en décembre

(Belga) Les premiers Championnats du monde de cyclisme virtuel auront lieu les 8 et 9 décembre 2020, a annoncé mardi l'Union Cycliste Internationale (UCI).

Depuis leur salon, leur garage ou leur camp d'entraînement, les cyclistes professionnels "Élite" disputeront les Mondiaux sur Zwift, une plateforme d'entraînement et de compétition en ligne qui a vu sa notoriété grimper en flèche pendant la période de confinement. "C'est un grand moment pour le cyclisme", s'est réjoui David Lappartient, le président de l'UCI. "Les courses virtuelles ont connu un large succès pendant cette période où les compétitions étaient à l'arrêt et je crois sincèrement au potentiel du cyclisme esport pour aider à accroître le rayonnement de notre sport", a ajouté le dirigeant français. Dans ce genre d'épreuves, les coureurs font avancer un avatar sur des routes virtuelles en pédalant sur des vélos d'intérieur connectés. Déjà pratiqué à l'entraînement par les professionnels depuis des années, le cyclisme virtuel a connu une ruée de pratiquants ces dernières mois, confinement oblige. La discipline espère désormais faire perdurer cet engouement grâce à l'organisation de compétitions mondiales comme celles-ci. Comme lors du Tour de France virtuel, disputé en juillet dernier sur six étapes, les coureurs hommes et femmes auront le même parcours, avec le maillot Arc-en-Ciel comme récompense. (Belga)