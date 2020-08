Cincinnati: David Goffin éliminé, Elise Mertens poursuit son chemin

David Goffin (ATP 10) a été éliminé en 8e de finale du tournoi ATP de Cincinnati, épreuve sur dur dotée de 4.222.190 dollars, qui se déroule exceptionnellement à Flushing Meadows à cause du coronavirus. Le Liégeois s'est incliné en trois sets 6-4, 3-6, 6-4 en 2 heures et 10 minutes face à l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 34).

Il s'agissait du cinquième duel entre Goffin et Struff. L'Allemand a signé une seconde victoire d'affilée face au Belge après un premier succès en 2019 à Barcelone. Goffin avait battu Struff en 2014 et 2016 à Metz et en 2018 à l'US Open. Septième tête de série et exempté de premier tour, le numéro 1 belge avait battu le Croate Borna Coric (ATP 33) au deuxième tour dimanche. En quarts de finale, Struff affrontera Novak Djokovic.

Mertens avance

Elise Mertens (WTA 22) s'est qualifiée pour les quarts de finale. Face à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 41), qui avait éliminé Karolina Pliskova (WTA 3) au deuxième tour, Mertens s'est imposée 6-2, 6-3 en 1 heure et 27 minutes

Il s'agissait de la deuxième confrontation entre les deux joueuses après leur premier duel à Moscou en 2016 où Mertens s'était déjà imposée. Au premier tour, Mertens avait pris la mesure de la Suèdoise Rebecca Peterson (WTA 46) avant de disposer de la Française Kristina Mladenovic (WTA 43) au tour suivant. En quarts de finale, la numéro 1 belge affrontera l'Américaine Jessica Pegula (WTA 83) ou la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 11), sa partenaire en double.

Kirsten Flipkens (WTA 79) avait été battue au deuxième tour par la Britannique Johanna Konta (WTA 15) et Alison Van Uytvanck (WTA 58) avait elle été éliminée au 1er tour par la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 72). Les deux joueuses avaient également été éliminées au premier tour en double par Kudermetova et sa compatriote Anna Blinkova.