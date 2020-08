Ils ne sont pas sortis: le PSG avait préparé deux bus pour fêter le titre en Ligue des Champions (vidéo)

C'est une bien drôle d'image qui est sortie ce mercredi sur les réseaux sociaux. On y aperçoit un garage rempli de deux bus, l'un fermé, l'autre ouvert. Le problème ? Ils étaient déjà affublés de visuels du PSG pour fêter le titre en Ligue des Champions.

Le club parisien avait pris les devants et fait préparer les deux véhicules, sur lesquels ont peut lire "We Are Champions". Comme d'autres l'ont déjà fait par le passé, c'est logique. Mais la finale n'a pas tourné en leur faveur et le club n'a pu en profiter. Des images qui, sans doute, feront un peu de peine aux supporters parisiens.

Peut-être seront-ils utiles dans les prochaines années ?