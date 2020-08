Giacomo Nizzolo remporte les championnats d'Europe de cyclisme

L'Italien Giacomo Nizzolo a remporté la course en ligne élite messieurs des championnats d'Europe de cyclisme à Plouay en France. Le Français Arnaud Démare décroche la médaille d'argent et l'Allemand Pascal Ackermann celle de bronze. Nizzolo, tout récent champion d'Italie, succède à son compatriote Elia Viviani au palmarès des championnats d'Europe. Jasper Stuyven termine cinquième et meilleur belge.

Dès le départ de la course, quatre coureurs tentaient leur chance à l'avant: le Polonais Pawel Bernas, le Serbe Dusan Rajovic, le Chypriote Andreas Miltiadis et le Roumain Emil Dima. Le quatuor comptait jusque quatre minutes d'avance avant que Rajovic, Dima et Miltiadis ne laissent Bernas seul en tête.

À la fin du huitième tour, le peloton était touché par une chute impliquant de nombreux coureurs dont Xandro Meurisse et Jasper Philipsen, contraints à l'abandon. À 50 kilomètres de l'arrivée, Pawel Bernas repartait dans une échappée avec le Néerlandais David van der Poel, l'Espagnol Diego Rubio et le Portugais Rafael Guerriero. Les quatre hommes étaient rejoints par Jasper Stuyven à 36 kilomètres de l'arrivée et le peloton se regroupait au moment d'aborder l'avant-dernier tour autour de Plouay.

La fin de course était animée avec de nombreuses tentatives d'échappée mais le peloton y mettait rapidement un terme. Le Norvégien Markus Hoelgaard parvenait finalement à partir seul à 11 kilomètres de l'arrivée mais était repris dans la côte du Pont-Neuf, la dernière difficulté du jour, à 2 kilomètres de la ligne.

Le titre de champion d'Europe se jouait donc au sprint et c'est l'Italien Giacomo Nizzolo qui se montrait le plus rapide au bout des 177 kilomètres de course devant Démare, devenu champion de France dimanche, et Ackermann, deuxième du dernier National allemand. L'Italie décroche ainsi son troisième titre de rang après Matteo Trentin (2018) et Elia Viviani (2018). Côté belge, Jasper Stuyven a terminé à la cinquième place, derrière le Néerlandais Mathieu van der Poel