Ligue des Champions (d) - Lyon, tombeur du PSG, défiera Wolfsburg en finale pour un cinq à la suite

L'Olympique Lyonnais, quadruple tenant du titre, a battu le Paris Saint-Germain (0-1) mercredi sur la pelouse de San Mamès, afin de se qualifier pour la finale de Ligue des champions féminine de football, où il retrouvera Wolfsburg pour la quatrième fois à ce stade de la compétition.

A Saint-Sébastien en Espagne, ville hôte du "Final 8" féminin, l'OL a fait la différence grâce à Wendie Renard. La capitaine des Lyonnaises a inscrit le seul but de la rencontre d'un coup de tête à la 67e, dans la foulée de l'expulsion de Grace Geyoro pour un second carton jaune (66e). Aussi réduites à dix, après la sortie de Nikita Parris après un second avertissement (75e), les Lyonnaises ont tenu le coup dans les derniers instants. A noter qu'une joueuse du Paris SG, dont l'identité n'a pas été révélée, a été testée positive au Covid-19 avant la rencontre. Elle n'a donc pas pu la disputer. L'OL défiera les Allemandes de Wolfsburg, championnes d'Europe en 2013 et 2014, qui ont dominé mardi le FC Barcelone 1-0. Le club présidé par Jean-Michel Aulas visera un 7e sacre, le 5e de rang. La saison dernière, l'OL s'était imposé 4-1 en finale devant le FC Barcelone. Les résultats : Mardi: Wolfsburg (All) - Barcelone (Esp) 1 - 0 Mercredi Paris SG (Fra) - Lyon (Fra) 0 - 1 Finale dimanche (20h00) Wolfsburg (All) - Lyon (Fra)