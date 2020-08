La 65 édition du Grand Prix de Belgique rendra hommage à Anthoine Hubert

(Belga) Tout au long du week-end le circuit de Spa-Francorchamps va vivre au rythme de la Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique, septième manche du championnat du monde. Un Grand Prix qui rendra hommage au Français Anthoine Hubert, décédé à 22 ans le 31 août 2019 après un grave accident lors de la course de Formule 2 à Spa-Francorchamps.

Jeudi, les premiers hommages ont été rendus à Hubert. Le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri), proche d'Anthoine Hubert, est venu déposer un bouquet de fleurs et se recueillir sur les lieux de l'accident, à la sortie du Raidillion de l'Eau Rouge. D'autres hommages seront rendus tout au long du week-end. Tous les pilotes auront le logo "AH19" posé sur leur casque et leur monoplace et une minute de silence respectée samedi et dimanche. Sportivement, Mercedes, qui a déjà remporté cinq de six Grand Prix cette saison, voudra mettre fin à l'hégémonie de Ferrari dans les Ardennes belges. La Scuderia, qui s'est déjà imposée 18 fois à Spa, reste sur deux victoires de rang avec Sebastian Vettel en 2018 et Charles Leclerc en 2019. Seulement, l'écurie au cheval cabré est moins performante cette saison et pointe déjà à 160 longueurs de Mercedes au classement des constructeurs. Après avoir battu le record de podiums de Michael Schumacher en Espagne il y a dix jours, Lewis Hamilton (Mercedes) pourrait se rapprocher du record du nombre de victoires détenu par l'Allemand. Le Britannique pourrait décrocher la 89e victoire de sa carrière et revenir à deux longueurs du record de Schumacher. Comme depuis le début de la saison, le sextuple champion du monde devrait faire avec la concurrence de son équipier le Finlandais Valtteri Bottas et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), né à Hasselt, qui roulera presque à domicile. Verstappen ne pourra toutefois pas compter sur le soutien des supporters néerlandais avec le huis clos imposé à cause du coronavirus. Pour ce 65e Grand Prix de Belgique, la pluie risque d'être au rendez-vous et pourrait ajouter du spectacle sur le Toboggan des Ardennes, long de 7,004 kilomètres avec 19 virages. Le Grand Prix de Belgique débutera vendredi avec les deux premières séances d'essais libres (11h00-12h30 et 15h00-16h30). Samedi, la troisième séance d'essais libres est prévue à 12h00 avant les qualifications à 15h00. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15h10. (Belga)