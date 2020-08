US Open: tirage compliqué pour David Goffin au 1er tour, Kim Clijsters affrontera la 27e joueuse mondiale

David Goffin n'aura pas le droit à l'erreur au premier tour de l'US Open, second Grand Chelem d'une saison 2020 largement chamboulée par le coronavirus. Le Liégeois, 10e mondial et 7e tête de série, affrontera l'Américain Reilly Opelka (ATP 39) dans un match qui s'annonce très relevé sur les courts en dur du tournoi disputé à huis-clos à New York.



Sept joueuses belges figurent dans le tableau féminin. Elise Mertens (WTA 22/N.16) défiera d'entrée l'Allemande Laura Siegemund (WTA 67) alors que Kim Clijsters, pour son retour en Grand Chelem, affrontera la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 27/N.21). Elise Mertens et Kim Clijsters pourraient se retrouver au 3e tour à Flushing Meadows. Alison Van Uytvanck (WTA 58) jouera contre l'Italienne Camila Giorgi (WTA 71), Kirsten Flipkens (WTA 79) défiera la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 46) alors que Greet Minnen (WTA 106) croisera la route de la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 18/N.12). Enfin, Ysaline Bonaventure (WTA 121) défiera d'entrée la Chinoise Shuai Zhang (WTA 36/N.25) et Yanina Wickmayer, récemment repêchée, aura la lourde tâche d'affronter l'Américaine Sofia Kenin (WTA 4/N.2), lauréate de l'Open d'Australie en début d'année.