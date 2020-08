L'image de l'année: un an après, il revient sur le lieu de son crash, fatal à Anthoine Hubert (photo)

Le 31 août 2019 sur le circuit Spa-Francorchamps Juan Manuel Correa a été impliqué directement dans l'accident qui a coûté la vie au Français Anthoine Hubert dans l'épreuve de Formule 2.

Il n'a pas réussi à éviter la voiture de Hubert en perdition au raidillion de l'Eau Rouge et l'a percutée à près de 218 kilomètres à l'heure. Le Français de 22 ans n'a pas survécu. L'Américain a été grièvement blessé et a dû être placé dans un coma artificiel pendant deux semaines.

Aujourd'hui, Correa n'est toujours pas rétabli mais il est présent ce week-end dans les Ardennes et participe à l'hommage rendu à Anthoine Hubert. L'Américain, né en Equateur, qui porte toujours une attelle à la jambe droite et se déplace en fauteuil roulant espère reprendre la compétition automobile l'année prochaine.

"Il me reste quelques opérations à faire, mais l'ensemble de la structure en métal devrait avoir disparu d'ici à la fin de l'année. Il se peut donc que je puisse être au volant dès décembre", a-t-il déclaré à la chaîne Instagram de la Formule 2. "Je suis très heureux d'être de nouveau ici, mais ce sera aussi très triste", a déclaré Correa qui a évoqué l'année qui vient de s'écouler. "Au début, j'ai essayé de survivre puis ce fut un combat pour ma jambe droite et après cela la question : que dois-je faire maintenant ? L'accident a m'a certainement effrayé, mais il ne m'a pas volé ma passion pour la course."

L'Américain a encore du mal à parler d'Anthoine Hubert. "Tout ce que je fais me fait penser à lui. Ce n'est toujours pas imaginable, ce qui s'est passé", a-t-il encore confié. Une minute de silence sera observée à la mémoire d'Anthoine Hubert avant le départ du 65e Grand Prix de Belgique de Formule 1, 7e manche du championnat du monde, qui sera donné dimanche à 15h10.