Remco Evenepoel pousse un gros coup de gueule: "Arrêtez de me comparer !"

Sur les réseaux sociaux, Remco Evenepoel a tenu à pousser un petit coup de gueule. Le coureur belge semble en avoir marre de voir naître de nombreuses comparaisons avec Eddy Merckx. Certains en abusent, ce qui commence visiblement à énerver notre compatriote.

“ARRÊTEZ de me comparer, s’il vous plaît!", a écrit Evenepoel. "Je ne suis pas comme quelqu’un d’autre et personne n’est comme moi. Chaque personne est juste elle-même et cela devrait être respecté. Donc s’il vous plaît, arrêtez. Personne ne peut être une nouvelle version d’une personne qu’il ou elle n’a jamais été. Merci".

Remco Evenepoel se remet actuellement de son accident au Tour de Lombardie. Il espère reprendre la compétition dans quelques mois, une fois que son corps se sera remis du choc.