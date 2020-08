Les Mercedes donnent le ton lors des premiers essais libres à Spa-Francorchamps

Valtteri Bottas a réalisé le meilleur chrono des premiers essais libres du Grand Prix de Belgique de Formule 1 sur le circuit de Spa-Francorchamps, vendredi en fin de matinée.

Le Finlandais a bouclé les 7,004 km du circuit au volant de sa Mercedes en 1:44.493. Il a devancé de 69/1000es son équipier le Britannique Lewis Hamilton (1:44.562). Au volant de la Red Bull Honda, le Néerlandais Max Verstappen a signé le 3e temps à seulement 81/1000es de seconde de Bottas (1:44.574). Tous trois avaient chaussé des pneus tendres.

Lewis Hamilton a remporté quatre des six courses de l'année qui n'a débuté que le 5 juillet en raison du coronavirus. Il domine le championnat avec 132 points devant Verstappen (95) et Bottas (89), les deux autres pilotes à avoir remporté une course ne 2020. Ferrari reste sur deux succès à Spa-Francorchamps avec Sebastian Vettel en 2018 et Charles Leclerc en 2019. Ils ont respectivement signé les 15e et 14e chronos de la session à 1.686 (1:46.179) et 1.266 seconde (1:45.759) du meilleur temps de Bottas.

La deuxième séance d'essais libres est programmée ce vendredi en 15h00 et 16h30). Samedi, la troisième séance d'essais libres est prévue à 12h00 avant les qualifications à 15h00. Le départ du du 65e Grand Prix de Belgique sera donné dimanche à 15h10.