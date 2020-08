Patrick De Koster, le manager de Kevin De Bruyne, placé sous mandat d'arrêt

Patrick De Koster, le manager de Kevin De Bruyne, a été placé sous mandat d'arrêt, a indiqué vendredi le parquet fédéral, confirmant une information du quotidien Het Nieuwsblad. Patrick De Koster est inculpé de faux en écriture, d'usage de faux et de blanchiment. Il a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction et incarcéré à la prison de Saint-Gilles.



La police a effectué, jeudi, une perquisition dans les bureaux de la société de Patrick De Koster, J&S International Football Management. Ses bureaux de Bruxelles, de Knokke et du Sénégal ont été également perquisitionnés.Vendredi, Patrick De Koster a été présenté au juge d'instruction Michel Claise, qui l'a inculpé de faux, usage de faux et blanchiment et l'a placé sous mandat d'arrêt, selon le parquet fédéral.L'enquête, qui est menée par l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC), fait suite à une plainte déposée par Kevin De Bruyne, a ajouté le parquet. Elle concerne les activités professionnelles de l'inculpé et, plus précisément, les commissions qu'il aurait perçues comme agent de joueurs.Patrick De Koster, âgé de 55 ans, gère les intérêts de nombreux joueurs de football, dont ceux de Kevin De Bruyne depuis 2004.